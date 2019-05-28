شكرا لقرائتكم خبر عن الثقفي: أسأل الله العون في تقديم عمل يليق بشرف المكان والزمان والإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي، ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، لمنحه فرصة خدمة التعليم في رحاب مكة المكرمة، سائلاً الله العون والتوفيق.

وقال الثقفي عبر حسابه في «تويتر»: «الزملاء والزميلات فريق العمل في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بحول الله وقوته وجهودكم المشهودة نقدم عملاً يليق بشرف المكان والزمان والإنسان».

وأضاف الثقفي مثنيا على منسوبي إدارة تعليم جدة: «لكل زملائي وزميلاتي فريق العمل في الإدارة وفي المكاتب والمدارس، أقف شكراً وتقديراً لكم، كنتم عوناً لي بعد الله في خدمة العلم والتعليم بجدة، وداعاً أيها النبلاء».