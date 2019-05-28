السعودية | استضافة 390 صحافيا و59 قناة تلفزة في قمم مكة

شكرا لقرائتكم استضافة 390 صحافيا و59 قناة تلفزة في قمم مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في إطار الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية لاستضافة 3 قمم خليجية وعربية وإسلامية، تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، من خلال 13 فريق عمل لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلاميًا وصحافيًا دوليا، و59 قناة عالمية.

وتقدم وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال 4 مراكز إعلامية، كما تقيم معرضا تعريفيا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحا حكوميا ومدنيا لعرض وشرح أهم المنجزات والتطورات.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث، الدكتور فهد بن حسن آل عقران، إن جهودا كبيرة تُبذل لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في 3 قمم يحضرها 57 رئيس دولة.

وأوضح آل عقران أن عدداً من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحافية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمم، مشيرا إلى إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لاطلاعهم على ما تحقق من تغييرات البلاد حتى الآن.