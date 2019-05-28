السعودية | للإسهام في نجاح قمم مكة.. بيان للمعتمرين

شكرا لقرائتكم للإسهام في نجاح قمم مكة.. بيان للمعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت إمارة منطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى اختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام في أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام، للإسهام في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية، التي دعا إلى عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي ستُعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان بمكة المكرّمة. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الملك سلمان قد دعا في 19 مايو قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمتين (خليجية وعربية) طارئتين يوم الخميس 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو 2019م، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، الأسبوع الماضي، إن العاهل السعودي وجّه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين (خليجية وعربية) طارئتين في مكة المكرمة، في 30 مايو، لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخراً في منطقة الخليج وتداعياتها على المنطقة".

ويأتي عقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، المقررة في 31 مايو/أيار الموافق 26 رمضان، في مكة أيضاً.