، "مياه المدينة" تكشف ملابسات حادثة انتشال جثة من بين أجزاء مضخة بالعزيزية ،

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كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ملابسات حادثة انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة المياه بالعزيزية بالمدينة، التي نشرتها "الخليج 365" صباح الاثنين بعنوان "المدينة.. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية".
وأوضحت "الإدارة" أنه ورد بلاغ لإدارة الخدمات المساندة بوحدة صيانة المضخات عن عطل طارئ في مضخة رقم 2 بخزان العزيزية؛ وعليه توجهت فِرق الصيانة لمباشرة البلاغ، وتم اتخاذ تدابير السلامة كافة الخاصة بالعمل قبل البدء فيه. مشيرة إلى أنه أثناء السير في أعمال الصيانة حصل انكسار في أحد خطوط الضخ الرئيسية، أدى إلى امتلاء غرفة المضخات بالمياه.
وأضافت: على الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بالحادث، وحين وصول الدفاع المدني وُجد أحد أفراد فريق الصيانة محتجزًا في موقع المضخة متوفى - رحمه الله -، وهو يحمل الجنسية الفلبينية، ويبلغ من العمر 41 عامًا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
مشيرة إلى أنه تم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
"مياه المدينة" تكشف ملابسات حادثة انتشال جثة من بين أجزاء مضخة بالعزيزيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28
كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ملابسات حادثة انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة المياه بالعزيزية بالمدينة، التي نشرتها "الخليج 365" صباح الاثنين بعنوان "المدينة.. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية".
وأوضحت "الإدارة" أنه ورد بلاغ لإدارة الخدمات المساندة بوحدة صيانة المضخات عن عطل طارئ في مضخة رقم 2 بخزان العزيزية؛ وعليه توجهت فِرق الصيانة لمباشرة البلاغ، وتم اتخاذ تدابير السلامة كافة الخاصة بالعمل قبل البدء فيه. مشيرة إلى أنه أثناء السير في أعمال الصيانة حصل انكسار في أحد خطوط الضخ الرئيسية، أدى إلى امتلاء غرفة المضخات بالمياه.
وأضافت: على الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بالحادث، وحين وصول الدفاع المدني وُجد أحد أفراد فريق الصيانة محتجزًا في موقع المضخة متوفى - رحمه الله -، وهو يحمل الجنسية الفلبينية، ويبلغ من العمر 41 عامًا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
مشيرة إلى أنه تم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:47 AM
من الجنسية الفلبينية ويبلغ 41 عامًا.. وتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص
كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة ملابسات حادثة انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة المياه بالعزيزية بالمدينة، التي نشرتها "الخليج 365" صباح الاثنين بعنوان "المدينة.. انتشال جثة فلبيني من بين أجزاء مضخة مياه بالعزيزية".
وأوضحت "الإدارة" أنه ورد بلاغ لإدارة الخدمات المساندة بوحدة صيانة المضخات عن عطل طارئ في مضخة رقم 2 بخزان العزيزية؛ وعليه توجهت فِرق الصيانة لمباشرة البلاغ، وتم اتخاذ تدابير السلامة كافة الخاصة بالعمل قبل البدء فيه. مشيرة إلى أنه أثناء السير في أعمال الصيانة حصل انكسار في أحد خطوط الضخ الرئيسية، أدى إلى امتلاء غرفة المضخات بالمياه.
وأضافت: على الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بالحادث، وحين وصول الدفاع المدني وُجد أحد أفراد فريق الصيانة محتجزًا في موقع المضخة متوفى - رحمه الله -، وهو يحمل الجنسية الفلبينية، ويبلغ من العمر 41 عامًا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
مشيرة إلى أنه تم تسليم الحادث لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، "مياه المدينة" تكشف ملابسات حادثة انتشال جثة من بين أجزاء مضخة بالعزيزية ،
المصدر : الخليج 365
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