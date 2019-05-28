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تصوير: فهد العنزي
لا يزال أهالي مركز وهجرة العينية، التي تبعد ٤٥ كيلومترًا عن محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، يعانون مشاكل في الطريق الرابط بين الهجرة ومحافظة خيبر؛ إذ تبقّت 8 كيلو غير معبَّدة منذ أكثر من ١٦ سنة!
وبحسب عقد المشروع، فإن الطريق اعتُمدت ميزانيته منذ عام 1424 هـ، وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات بمبلغ إجمالي ٦.٨٢٧.٤٥٨ ريالاً.
وذكر أهالي القرية لـ"الخليج 365" أن الطريق نُفِّذ بشكل عشوائي، وغير ملائم للمواصفات المعتمدة من وزارة النقل، التي تناسب سلامة المسافرين.. فإلى جانب المتبقي من الطريق غير المعبَّد لا تتوافر اللوحات الإرشادية التي توضح نهاية الطريق المعبَّد، وكذلك عدم إنشاء الكباري لعدد ستة أودية؛ وهو ما أدى لوقوع الكثير من الحوادث المؤسفة التي نتج منها وفيات لعابري الطريق، فضلاً عن احتجاز للأهالي والمسافرين عند جريان السيول.
وطالب الأهالي وزير الشؤون البلدية والقروية برفع معاناتهم.
من جهتها، تواصلت "الخليج 365" مع أمانة منطقة المدينة المنورة، وعرضت تفصيلاً معاناة الأهالي في تاريخ 22 مايو 2019م للاستفسار عما تم بشأن الطريق، وما هي المراحل التي وصلت إليه، ومتى يتم الانتهاء منه، إلا أنه حتى إعداد هذه المادة لم يصل رد للتوضيح إزاء ما يواجهه مواطنو القرية.
بالصور.. أهالي "هجرة عينية خيبر": 16 سنة لم تشفع لسفلتة أخطر 8 كيلو!بدر الجبل الخليج 365 2019-05-28
تصوير: فهد العنزي
لا يزال أهالي مركز وهجرة العينية، التي تبعد ٤٥ كيلومترًا عن محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، يعانون مشاكل في الطريق الرابط بين الهجرة ومحافظة خيبر؛ إذ تبقّت 8 كيلو غير معبَّدة منذ أكثر من ١٦ سنة!
وبحسب عقد المشروع، فإن الطريق اعتُمدت ميزانيته منذ عام 1424 هـ، وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات بمبلغ إجمالي ٦.٨٢٧.٤٥٨ ريالاً.
وذكر أهالي القرية لـ"الخليج 365" أن الطريق نُفِّذ بشكل عشوائي، وغير ملائم للمواصفات المعتمدة من وزارة النقل، التي تناسب سلامة المسافرين.. فإلى جانب المتبقي من الطريق غير المعبَّد لا تتوافر اللوحات الإرشادية التي توضح نهاية الطريق المعبَّد، وكذلك عدم إنشاء الكباري لعدد ستة أودية؛ وهو ما أدى لوقوع الكثير من الحوادث المؤسفة التي نتج منها وفيات لعابري الطريق، فضلاً عن احتجاز للأهالي والمسافرين عند جريان السيول.
وطالب الأهالي وزير الشؤون البلدية والقروية برفع معاناتهم.
من جهتها، تواصلت "الخليج 365" مع أمانة منطقة المدينة المنورة، وعرضت تفصيلاً معاناة الأهالي في تاريخ 22 مايو 2019م للاستفسار عما تم بشأن الطريق، وما هي المراحل التي وصلت إليه، ومتى يتم الانتهاء منه، إلا أنه حتى إعداد هذه المادة لم يصل رد للتوضيح إزاء ما يواجهه مواطنو القرية.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:29 AM
لم تُنشئ "كباري" لستة أودية ووقعت حوادث مؤسفة.. و"الأمانة" لم ترد
تصوير: فهد العنزي
لا يزال أهالي مركز وهجرة العينية، التي تبعد ٤٥ كيلومترًا عن محافظة خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، يعانون مشاكل في الطريق الرابط بين الهجرة ومحافظة خيبر؛ إذ تبقّت 8 كيلو غير معبَّدة منذ أكثر من ١٦ سنة!
وبحسب عقد المشروع، فإن الطريق اعتُمدت ميزانيته منذ عام 1424 هـ، وتمت ترسية المشروع على إحدى الشركات بمبلغ إجمالي ٦.٨٢٧.٤٥٨ ريالاً.
وذكر أهالي القرية لـ"الخليج 365" أن الطريق نُفِّذ بشكل عشوائي، وغير ملائم للمواصفات المعتمدة من وزارة النقل، التي تناسب سلامة المسافرين.. فإلى جانب المتبقي من الطريق غير المعبَّد لا تتوافر اللوحات الإرشادية التي توضح نهاية الطريق المعبَّد، وكذلك عدم إنشاء الكباري لعدد ستة أودية؛ وهو ما أدى لوقوع الكثير من الحوادث المؤسفة التي نتج منها وفيات لعابري الطريق، فضلاً عن احتجاز للأهالي والمسافرين عند جريان السيول.
وطالب الأهالي وزير الشؤون البلدية والقروية برفع معاناتهم.
من جهتها، تواصلت "الخليج 365" مع أمانة منطقة المدينة المنورة، وعرضت تفصيلاً معاناة الأهالي في تاريخ 22 مايو 2019م للاستفسار عما تم بشأن الطريق، وما هي المراحل التي وصلت إليه، ومتى يتم الانتهاء منه، إلا أنه حتى إعداد هذه المادة لم يصل رد للتوضيح إزاء ما يواجهه مواطنو القرية.
، بالصور.. أهالي "هجرة عينية خيبر": 16 سنة لم تشفع لسفلتة أخطر 8 كيلو! ،
المصدر : الخليج 365
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