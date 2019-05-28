، الليلة .. الأخضر الشاب يواجه مالي وعينه على النقاط الثلاث ،

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يخوض المنتخب السعودي لفئة الشباب ( تحت 20 عامًا) لكرة القدم، عند الساعة 9:30 (بتوقيت مكة المكرمة) من مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب "غدينيا" مواجهته الثانية أمام نظيره مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة ) من مباريات كأس العالم 2019 والتي تستضيفها بولندا هذه الأيام.
الأخضر الشاب يخوض اللقاء بشعار الفوز لا سواه إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل للأدوار التالية، خصوصًا أنه يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فرنسا 2/0 ، بينما حقق مالي تعادلاً أمام بنما 1/1.
ويسعى المدير الفني للأخضر السعودي (الوطني) خالد العطوي، إلى إيجاد توليفة عناصرية تتناسب مع اللقاء، حيث يُدرك الجهاز الفني واللاعبون أن خطف النقاط الثلاث هو الأهم في مواجهة الليلة.
وعلى صعيد الجانب التدريبي، أجرى الأخضر مساء أمس حصته التدريبية على ملعب "غرونفالسكا" وقسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة التي شاركت في مباراة فرنسا مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغّرة، تركزت على معالجة الأخطاء السابقة التي وقع فيها الفريق أمام فرنسا وتلافيها.
الليلة .. الأخضر الشاب يواجه مالي وعينه على النقاط الثلاثأحمد سرور الخليج 365 2019-05-28
يخوض المنتخب السعودي لفئة الشباب ( تحت 20 عامًا) لكرة القدم، عند الساعة 9:30 (بتوقيت مكة المكرمة) من مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب "غدينيا" مواجهته الثانية أمام نظيره مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة ) من مباريات كأس العالم 2019 والتي تستضيفها بولندا هذه الأيام.
الأخضر الشاب يخوض اللقاء بشعار الفوز لا سواه إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل للأدوار التالية، خصوصًا أنه يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فرنسا 2/0 ، بينما حقق مالي تعادلاً أمام بنما 1/1.
ويسعى المدير الفني للأخضر السعودي (الوطني) خالد العطوي، إلى إيجاد توليفة عناصرية تتناسب مع اللقاء، حيث يُدرك الجهاز الفني واللاعبون أن خطف النقاط الثلاث هو الأهم في مواجهة الليلة.
وعلى صعيد الجانب التدريبي، أجرى الأخضر مساء أمس حصته التدريبية على ملعب "غرونفالسكا" وقسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة التي شاركت في مباراة فرنسا مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغّرة، تركزت على معالجة الأخطاء السابقة التي وقع فيها الفريق أمام فرنسا وتلافيها.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
01:23 AM
تلافي الأخطاء السابقة من أجل البقاء في دائرة المنافسة
يخوض المنتخب السعودي لفئة الشباب ( تحت 20 عامًا) لكرة القدم، عند الساعة 9:30 (بتوقيت مكة المكرمة) من مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب "غدينيا" مواجهته الثانية أمام نظيره مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الخامسة ) من مباريات كأس العالم 2019 والتي تستضيفها بولندا هذه الأيام.
الأخضر الشاب يخوض اللقاء بشعار الفوز لا سواه إذا ما أراد البقاء في دائرة المنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل للأدوار التالية، خصوصًا أنه يسعى لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فرنسا 2/0 ، بينما حقق مالي تعادلاً أمام بنما 1/1.
ويسعى المدير الفني للأخضر السعودي (الوطني) خالد العطوي، إلى إيجاد توليفة عناصرية تتناسب مع اللقاء، حيث يُدرك الجهاز الفني واللاعبون أن خطف النقاط الثلاث هو الأهم في مواجهة الليلة.
وعلى صعيد الجانب التدريبي، أجرى الأخضر مساء أمس حصته التدريبية على ملعب "غرونفالسكا" وقسم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة التي شاركت في مباراة فرنسا مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغّرة، تركزت على معالجة الأخطاء السابقة التي وقع فيها الفريق أمام فرنسا وتلافيها.
، الليلة .. الأخضر الشاب يواجه مالي وعينه على النقاط الثلاث ،
المصدر : الخليج 365
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