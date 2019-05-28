أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي أن المقصود بعدم الرفع لطلبات تعيين الأبناء مكان الآباء، في التعميم المتداول، يخص جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز .
وفي التفاصيل: قال “بن بادي”: تعليقاً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعميم رقم 100585 في 15/09/1440 المشار فيه لما تم ملاحظته من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة، بأن المقصود بما ذكر في التعميم هي جميع الوظائف ما عدا وظائف رؤساء المراكز .
كانت هذه تفاصيل خبر “إمارة الرياض” توضح تفاصيل تعميم “تعيين الابناء مكان الآباء” عند التقاعد أو التنازل عن الوظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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