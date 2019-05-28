ولي عهد المملكة الأردنية يغادر جدة

غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية جدة، مساء اليوم الاثنين.

وكان في وداع ولي عهد الأردن، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

وكان ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، قد وصل إلى جدة، في صباح الإثنين؛ لأداء مناسك العمرة، وكان في صحبته مجموعة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة الأردنية.