اخبار السعوديه

ولي عهد المملكة الأردنية يغادر جدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

غادر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية جدة، مساء اليوم الاثنين.

وكان في وداع ولي عهد الأردن، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

وكان ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، قد وصل إلى جدة، في صباح الإثنين؛ لأداء مناسك العمرة، وكان في صحبته مجموعة من ضباط وضباط صف القوات المسلحة الأردنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد المملكة الأردنية يغادر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا