٢٨٨ مستفيدًا ومستفيدة من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية في الطائف

أعدَّت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، ممثلة في إدارة التدريب بالمحافظة، خطة تهدف إلى تقديم عددٍ من الدورات، خلال شهر رمضان المبارك؛ لزيادة التوعية بأهمية تعلُّم الإسعافات الأولية.
وقال شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، إن الهيئة في الطائف وضعت خطتها، بتوجيهات من مدير الهيئة عبدالله الحارثي، ودعم من مدير إدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة محمد السدة، وتحت تنفيذ إدارة التدريب بالطائف، ممثلة في مشرف التدريب عبدالله الصخري وسطام القرشي، وذلك بهدف تعلُّم الإسعافات الأولية لجميع المجتمع.
وأضاف الثبيتي، أن الهيئة قدَّمت ممثلة في إدارة التدريب، ١٢ دورة لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بواقع خمس دورات للنساء وسبع للرجال، مشيرًا إلى أن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، يهدف إلى تعلُّم وتقديم الإسعافات الطبية الأولية، التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية، مثل حالات توقف القلب والغصة، والنزيف والكسور والإغماء، وطريقة الاتصال بالإسعاف والتعامل مع المريض أو المصاب؛ لحين وصول سيارة الإسعاف، ويُمنح المتدرب شهادة بعد اجتياز الدورة.
وانطلق البرنامج على عدة أيام، خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لإقبال الراغبين في الدورات؛ حيث بلغ عدد المسجلين من الرجال والنساء ٢٨٨ شخصًا.
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