منع دخول المركبات إلى الحرم المكي لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم

تفاعلت وزارة الحج والعمرة، عبر وكالة شؤون العمرة، مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور؛ بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من يوم الثلاثاء: ٢٣-٩-١٤٤٠هـ، وحتى يوم السبت: ٢٧-٩-١٤٤٠هـ.

وقالت وزارة الحج، إن ذلك كان بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات، سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة، أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة توفير كل الخدمات لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة ويحقق رضا المعتمرين.

وأكدت الوزارة ضرورة متابعة رحلات قدوم ضيوف الرحمن، واستقبالهم بالمطار وإيصالهم إلى مقرات إقامتهم المعتمدة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين، وخصوصًا في وقت الذروة من العشر الأواخر، مع أهمية مراجعة المواعيد المحددة للرحلات، والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.