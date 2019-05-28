وزير التعليم يمدد فترة التقديم على الوظائف التعليمية للسبت المقبل

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية، إلى الساعة الرابعة عصر يوم السبت المقبل الموافق 27/ 9/1440هـ.

وكتب الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استجابةً لطلب إخواني وأخواتي المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ولمنحهم مزيدًا من الوقت، فقد وجهت بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت القادم الموافق 27/ 9/1440هـ.

متمنيًا للجميع التوفيق».

وقبل أيام، أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن توافر 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440هـ - 1441هـ.

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وأكد العصيمي ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

وكان التقديم على الوظائف للرجال والنساء بدأ اعتبارا من العاشرة صباحًا من يوم الأربعاء ١٧ رمضان الجاري وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء ٢٣ رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني www.mcs.gov.sa .، قبل ان يقرر الوزير التمديد.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.