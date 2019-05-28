«التحالف»: ميليشيا الحوثي تستخدم تقنيات من صُنع الحرس الثوري الإيراني

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إحباط أكثر من 35 عملاً إرهابيًا للحوثيين في مضيف باب المندب والبحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، إن تحالف دعم الشرعية والجيش الوطني اليمني يستندان على حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية، مؤكدًا عزم التحالف على عدم التسامح مع استهداف الميليشيات الحوثية للأعيان المدنية بطائرات دون طيار.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه وقف تهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من إيران إلى الحوثيين، لافتًا إلى أن التقنيات التي تعتمد عليها الميليشيا من صنع الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم المتمردين.

وأكد المالكي أن الميليشيا الحوثية مرتبطة بأنظمة إرهابية في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المتمردين الحوثيين يستهدفون الإضرار بالاقتصاد العالمي عبر عملياتهم التخريبية.