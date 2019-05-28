«الدفاع المدني» يوضح إجراءات التعامل مع الاحتجاز في المصاعد

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، إجراءات التعامل مع الاحتجاز في المصعد.

وأضافت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يفضل عند الاحتجاز في المصعد، التزام الهدوء، وطلب النجدة بضغط زر التنبيه، أو الاتصال بالدفاع المدني على الرقم 998.

يشار إلى أن لوائح واشتراطات السلامة بشأن المصاعد، تتضمن عقوبات فورية للمخالفات ذات الخطورة تتعلق بالمصاعد غير المستوفاة إجراءات السلامة، خاصة التجاوزات التي تحدث في أنظمة التشغيل والتركيب، وتختلف قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها.

وتنظم الإدارة العامة للدفاع المدني، حملات تعنى بالكشف على مؤسسات وشركات المصاعد، ومصاعد المشاريع الريادية والمنشآت المهمة والحيوية في المملكة، وذلك بمشاركة الجهات ذات الصلة؛ وتستهدف متابعة وقياس مدى تقيد شركات ومؤسسات المصاعد بالأنظمة والتعليمات الواردة في اللائحة المنظمة لممارسة النشاطات الفنية والهندسية، وتحقيق معايير اشتراطات السلامة والأمان في المصاعد بدءًا من مرحلة التوريد والتخزين والبيع والإشراف على أعمال التركيب، وصولًا إلى مرحلة الالتزام بتعليمات ومتطلبات السلامة المطلوبة، لضمان التقليل من معدلات الحوادث.