26.8 مليون ساعة مكالمة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 20 يومًا من رمضان

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أنه تم إجراء 17.3 مليون ساعة مكالمة في مكة المكرمة و9.5 مليون ساعة مكالمة في المدنية المنورة خلال الفترة من 1- 20 رمضان 1440هـ، وذلك بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبمؤشر نجاح للمكالمات تجاوز 99 %.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن إحصائيتها الخاصة لأداء شبكات الاتصالات في مكة المكرمة والمدنية المنورة خلال الفترة من 1- 20 رمضان 1440، سجلت مستويات عالية تجاوز فيها حجم استهلاك البيانات في مكة المكرمة 28 ألف تيرابايت، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بينما بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 41.59 ميجابت / ثانية، بزيادة 65% عن العام الماضي، وفي المدينة المنورة تجاوز استخدام البيانات 20 ألف تيرابايت، بزيادة 31% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، وبلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 41 ميجابت/ ثانية، بزيادة 60% عن العام الماضي.

وأفادت أن المعدل اليومي للمشتركين بالشرائح المحلية تجاوز حاجز الـ3 ملايين مشترك بمكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 1.8 مليون مشترك، فيما تجاوز المعدل اليومي لعدد الزوار المتجولين بشرائح أجنبية الـ340 ألف في مكة المكرمة، وتجاوز المعدل اليومي لعدد الزوار المتجولين بشرائح أجنبية الـ166 ألف في المدينة المنورة.

وتأتي هذه الخدمات في إطار الاستعداد المبكر لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440، وجاهزية شبكات مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات لزوار الحرمين الشريفين بكفاءة عالية عبر توفير المحطات القاعدية للجيل الرابع التي بلغ مجموعها 525 محطة في الحرم المكي، وفي مكة المكرمة 3566 محطة، وفي الحرم النبوي 293 محطة، وفي المدينة المنورة 1966 محطة، فضلًا عن توفير نقاط الوصول لشبكة WI-FI بلغت 1256 نقطة وصول في مكة المكرمة، و1454 نقطة وصول في المدينة المنورة.

يذكر أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمدينة المنورة تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدماً، وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية لتقنيات الجيل الثالث والرابع لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن.