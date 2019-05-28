تركي آل الشيخ يكشف عدد الدول المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز المصري، عن وصول مشاركات من ١٤٨ دولة حول العالم في مسابقات القرآن الكريم والآذان العالمية.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "بحمد الله وصلتنا مشاركات من ١٤٨ دولة حول العالم بعد أيام من إطلاق #مسابقات_القرآن_والأذان_العالمية ! ونتتطلع لمشاركة جميع الأصوات الخاشعة والعذبة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان على: quranathanawards.com

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، الدعوة لملايين المسلمين بجميع أنحاء العالم، للمشاركة في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم على مستوى الكرة الأرضية، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ضخمة تصل إلى 12 مليون ريال سعودي.

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