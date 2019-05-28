السعودية اليوم / وزارة الجيوش الفرنسية تعين رئيسًا للقيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي



باريس 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

عينت وزارة الجيوش الفرنسية الأميرال إيرفيه بليجان مديرًا عامًا لرئاسة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان، ترحب فلورانس بارلي بخيار رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد الثقة التي يمنحها شركاؤنا الأوروبيون وعلى الاعتراف بالخبرة العسكرية الفرنسية.

وسيخلف بليجان نهاية شهر مايو 2020 الجنرال الفنلندي إيسا بولكينن.

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