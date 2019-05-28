السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق والعقيق وقلوة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

00:30ت م

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