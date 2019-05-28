السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 20 طنًا من التمور بالخرطوم



الخرطوم 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بالخرطوم في جمهورية السودان، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في مختلف محافظات ومدن وولايات السودان, وسط إشادة الشعب السوداني، مثمنين جهود المملكة في دعمها ومساندتها لكافة المسلمين في العالم.

ويبلغ عدد التمور التي تم توزيعها ما يزيد عن 20 طنًا، شملت عدة قرى ومحافظات الخرطوم, حيث أكد المواطنون السودانيون على استقبالهم الهدية الغالية ، إذ أن خيرات المملكة تمتد لدول العالم، وليس هذا بغريب على أهل الحرمين الشريفين فهم عودونا بكرمهم وسخائهم وجودهم.

وأثنى الشعب على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم، وعلى الدعم الذي قدمته المملكة مؤخرا للشعب السوداني, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

كما نوهوا بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالخرطوم، من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وكذلك برنامج الإمامة في رمضان، وتوزيع المصاحف في شتى أنحاء السودان.

// انتهى //

23:05ت م

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