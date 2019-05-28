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بث مباشر لصلاة القيام من المسجد الحرام

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2019-05-28

بث مباشر لصلاة القيام من المسجد الحرام

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نقلت القناة مباشرة شعائر صلاة القيام من المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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ويمكن مشاهدة البث المباشر لصلاة القيام من المسجد الحرام على الرابط هنا

كما امتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





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