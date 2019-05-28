شكرا لقرائتكم بث مباشر لصلاة القيام من المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-28 بث مباشر لصلاة القيام من المسجد الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نقلت القناة السعودية مباشرة شعائر صلاة القيام من المسجد الحرام بمكة المكرمة. Advertisements ويمكن مشاهدة البث المباشر لصلاة القيام من المسجد الحرام على الرابط هنا كما امتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.









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