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2019-05-28 ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات الرسمية؟ متابعات الخليج 365 - الرياض تحت عنوان “ماذا تعرف عن حقوقك في الإجازات”.. نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنفوجرافيك، يبين الإجازات الرسمية في المملكة ومدتها. وأوضحت العمل أن إجازة عيد الفطر 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى. Advertisements أما إجازة عيد الأضحى فمدتها 4 أيام، وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة. وبالنسبة إلى إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنه.









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