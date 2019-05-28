محمود عباس يرأس الوفد الفلسطيني في قمة مكة المكرمة

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يرأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وفد بلاده في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس المقبل في مكة المكرمة.

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وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، مساء أمس الاثنين: إنه فيما يتعلق بالقمة، “فالقضية الفلسطينية هي الملف الرئيسي على جدول أعمالها، والتي ستؤكد رفض جميع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن”.

والسبت الماضي، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة لقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالمملكة لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.