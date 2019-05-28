اخبار السعوديه

محمود عباس يرأس الوفد الفلسطيني في قمة مكة المكرمة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم محمود عباس يرأس الوفد الفلسطيني في قمة مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-28

محمود عباس يرأس الوفد الفلسطيني في قمة مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يرأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وفد بلاده في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس المقبل في مكة المكرمة.

Advertisements

وقال مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، مساء أمس الاثنين: إنه فيما يتعلق بالقمة، “فالقضية الفلسطينية هي الملف الرئيسي على جدول أعمالها، والتي ستؤكد رفض جميع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن”.

والسبت الماضي، وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة لقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات ومحطتي ضخ نفطية بالمملكة لهجمات، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمود عباس يرأس الوفد الفلسطيني في قمة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا