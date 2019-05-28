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فيديو.. المرور يواصل جهوده لخدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تواصل إدارة المرور جهودها لخدمة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، وخاصةً في العشر الأواخر من رمضان.
وحققت الخطط المرورية نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية من الشهر الفضيل، حيث قال اللواء محمد بن عبدالله البسامي، مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور: إن الخطة الموضوعة حققت خلال الأيام الماضية إيجابيات عديدة، وسط دعم ومساندة وتوجيه من قائد قوات أمن العمرة.
وأكد البسامي أن جميع الزوار والمعتمرين والمواطنين والمقيمين لمسوا سهولة الوصول إلى الحرم المكي من خلال محطات النقل العام أو السيارات.
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