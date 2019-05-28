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خصم أكثر من 200 ريال من رواتب معلمي جازان والتعليم توضح السبب
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
أبدى عدد كبير من معلمو جازان تذمرهم واستياءهم من خصم مبالغ مالية كبيرة من رواتبهم، التي تم صرفها اليوم الاثنين تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك.
وقال معلمون في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن رواتب عدد كبير منهم خُصم منها مبالغ مالية تتراوح بين 200 إلى 900 ريال، موضحين أنهم لا يعلمون السبب، ولكنه أوقع عليهم ضررًا كبيرًا خاصةً مع قرب عيد الفطر.
وطالب معلمون وزارة التعليم وإدارة التعليم في جازان بتصحيح الوضع وصرف هذه المبالغ قبل إغلاق البنوك وقبل يوم العيد، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة في توفير سبل الراحة للمعلمين.
في سياق متصل، علق المتحدث الرسمي بتعليم جازان يحيى عطيف على خصم المبالغ المالية من رواتب المعلمين، وقال: إنه وقع خلل تقني عام ويجري معالجته في أقرب وقت ممكن.
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