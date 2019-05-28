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جون بولتون يزور الإمارات بالتزامن مع قمم مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، محادثات في الإمارات هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد قمم مكة المكرمة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونقلت “العربية” عن وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، عن السفارة الأمريكية في أبو ظبي أنه سيتم عقد جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية “هذا الأسبوع”، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.
وتشهد المنطقة توترًا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي.
وتستضيف مكة المكرمة الخميس المقبل، قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضًا الجمعة.
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