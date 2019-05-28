لقطات من تطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع العود المعتق

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تستمر وحدة الطيب والبخور في المسجد الحرام في حملة “بالبخور والطيب نستقبل القاصد الحبيب”، والتي تؤكد العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة؛ تعظيمًا وإجلالًا لبيت الله الحرام واهتمامًا بشؤون القاصدين من المصلين والمعتمرين والزائرين، وتسهيلًا لهم على أداء عباداتهم ونسكهم براحة واطمئنان، وليزهو برائحة الطيب الزكية، حيث جاءت هذه الحملة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع بالمسجد الحرام.

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وتستخدم الوحدة أفخر أنواع العود المعتق والسيوفي وبخور كلمتان وبخور موركي دبل سوبر تستهلك يوميًّا لتطيب بيت الله الحرام والكعبة المشرفة خصوصًا و20 تولة للحجر الأسود والملتزم والركن اليماني والتولة بواقع 12 جرامًا، مشيرًا إلى أن هذه العمل مكلف به أكثر من 10 موظفين.

وكثفت وحدة الطيب والبخور جهودها خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتم تغطية العمل في كافة المواقع بالمسجد الحرام، ويتم تبخير المسجد الحرام بأكثر من 60 مبخرة يوميًّا بواقع 60 كيلو من العود التي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبدعم من ولاة الأمر.