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سرعة الإنترنت في المملكة تتقدم على بريطانيا والصين وألمانيا

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2019-05-27

سرعة الإنترنت في المملكة تتقدم على بريطانيا والصين وألمانيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، أحمد الثنيان، أن سرعة الإنترنت في المملكة تتقدم على دول عظمى مثل بريطانيا والصين وألمانيا واليابان.

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وأضاف الثنيان، في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المحتوى المحلي وجذب الشركات الأجنبية لتمكين المحتوى الرقمي.

وتابع وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية: لدينا برامج لتعزيز الابتكار وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في المحتوى الرقمي.





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