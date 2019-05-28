شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يبحث مع محافظ المهرة مشاريع التنمية وتحسين المعيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، بمحافظ المهرة راجح باكريت، في مقر البرنامج في الرياض.

وبحث الطرفان خلال اللقاء المشاريع التنموية التي تنفذ حاليا في المهرة، التي ساهمت في تقديم الخدمات وخلق فرص العمل وتحسين المعيشة لأبناء المحافظة.

كما تطرق اللقاء إلى المشاريع التي تم الانتهاء من تصميمها وإعداد دراستها الفنية والمالية وفق أفضل الممارسات الدولية، التي سيتم البدء في ترسيتها خلال الأشهر القادمة.