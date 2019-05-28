شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر قراراً بتمديد تكليف مدير «تعليم تبوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتمديد تكليف المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري لمدة عام.

ورفع المدير العام شكره وتقديره لوزير التعليم، معرباً عن اعتزازه بثقته، مؤكدا أنها ستكون حافزاً للمزيد من العمل، والمساهمة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية بالمنطقة.

ونوه العُمري بالعناية الكريمة التي حظي بها التعليم في المنطقة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحرص واهتمام متواصل من القيادة الحكيمة، سائلاً الله التوفيق والنجاح في أداء مهماته ومسؤولياته، وبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن.