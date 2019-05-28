شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يمدد تكليف الحازمي مديراً لـ«تعليم الليث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز خليف (الليث)

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الليث.

وأعرب الحازمي عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من وزير التعليم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهماته ومسؤولياته على أكمل وجه، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وأكد الحازمي أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد، والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية.