شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: لن نتسامح مع استهداف الحوثيين للمدنيين.. و«الثوري» يزوّدهم بالصواريخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه لن يتم التسامح مع استهداف المليشيات الحوثية للأعيان المدنية بطائرات من دون طيار، موضحا أن الحوثيين يرتكبون جرائم حرب باستهدافهم المدنيين والمسافرين في مطار نجران.

وأكد المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الاثنين)، أن التحالف لديه معلومات عن كافة المواقع التي تطلق منها الطائرات من دون طيار على المملكة، مشددا على أن أمن المملكة خط أحمر والمتورطون في الأعمال الإرهابية لن يفلتوا من العقاب.

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وأفاد المالكي بأن مليشيا الحوثي تواصل تهديد المناطق السكنية بالصواريخ الباليستية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء التهديد الصاروخي الحوثي، مبينا أن المليشيا الانقلابية مجرد أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، مضيفاً «لدينا معلومات موثقة عن تزويد الحرس الثوري المليشيات الحوثية بالصواريخ، وسيتم الإعلان عن أدلة تدين الحرس الثوري في دعم الحوثيين»، وقال: «نستند إلى حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية».

وقال المالكي: «المليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية في باب المندب»، مشيرا إلى أنه تم إحباط أكثر من 35 عملا إرهابيا للحوثيين في باب المندب والبحر الأحمر، وأن مليشيا الانقلابيين تستهدف الاقتصاد العالمي، مؤكداً «لدينا المبادرة بتسريع الوتيرة العسكرية لتحييد تهديدات مليشيات الحوثي».

وأضاف المالكي أن مليشيا الحوثي تواصل تعطيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، وأنها مرتبطة بأنظمة إرهابية في أفريقيا والشرق الأوسط.