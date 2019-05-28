شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه آل الشيخ.. تمديد التقديم على الوظائف التعليمية إلى السبت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية إلى الرابعة عصرا من يوم السبت القادم 1440/9/27، وهي ذاتها التي سبق أن أعلنتها وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وظائف متاحة للمواطنين والمواطنات للعام الدراسي القادم 1441/1440.

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وأبان آل الشيخ أن تمديد فترة التقديم يأتي استجابة لرغبة المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف، ومنحهم مزيدا من الوقت، وبالتالي يعتمد الموعد الجديد بديلا لما تم الإعلان عنه سابقا (23 رمضان)، والتقديم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني www.mcs.gov.sa، متمنيا التوفيق للجميع.

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتباراً من العاشرة صباحاً من الأربعاء الماضي 17 رمضان.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت أخيراً تنويهاً للمتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، نص على أهمية أن يراعي المتقدم والمتقدمة عند اختيار رغباتهم المكانية، اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة المؤهل، ومع اختبار قياس المطلوب له، وفق المحدد في دليل التخصصات التعليمية،علماً أن التعديل على الرغبات المكانية متاح حتى نهاية فترة التقديم.