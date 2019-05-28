ماهي شروط إعفاء البضائع المشتراة من المتاجر الإلكترونية من الرسوم الجمركية؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوضحت الهيئة العامة للجمارك الشروط التي يتم من خلالها إعفاء البضائع الشخصية من الرسوم الجمركية. ووفقا لمنشور لـ«الجمارك السعودية» عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين)، فإنه يشترط لإعفاء البضائع الشخصية من الرسوم الجمركية: أن لا تتطلب إذن فسح من الجهات الأخرى، وأن يكون إجمالي قيمة المشتريات وأجور الشحن أقل من 1000 ريال.



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