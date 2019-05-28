شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسير» يعلن مرتبة المملكة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

يصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية سنوياُ عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية منذ عام 1989، ويقوم التقرير بتحليل كفاءة الدول للوصول إلى أعلى مراتب التنافسية، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 332 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لــ 63 اقتصادًا.

وأُدرجت المملكة رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017. حيث احتّلت في العام 2017 المرتبة 36، والعام 2018 المرتبة 39، وبناء عليه سيقوم المركز الوطني للتنافسية «تيسير» بالإعلان عن مرتبة المملكة للعام 2019 غدا الثلاثاء في تمام الساعة ٩ مساءً، وذلك من خلال تصريح لوزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.