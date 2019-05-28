مفتي طرابلس لـ مكة : المؤامرات الكبرى ضد الإسلام بهتان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أكد مفتي طرابلس وشمال لبنان الدكتور مالك الشعار لـ «مكة» أن كل المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين بهتان، مبينا أن المؤتمر الدولي حول «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة» يأتي بموقفه الهادف والمعمق والمؤصل ليرد على الهجمة الشرسة التي يريدون إلصاقها بالعالم الإسلامي.

وأشار إلى أن الكلمات التي قيلت في المؤتمر يمكن أن تكون منهجا دراسيا لمدة عام كامل، يتأمل المفكرون والعلماء والعقلاء مضامينها، كما أن رسالة الإسلام تحمل الحب والخير والتسامح والرحمة واستيعاب الآخرين، مبينا أن القرآن الكريم خاطب الآخر وأقر بوجوده وأسس القاصد المشترك في العيش مع الآخر.

وأوضح أن المؤتمر يريد أن يقول إن الإسلام يسع في مقاصده العالم كله، ولذلك كان خاتمة الرسالات، مؤكدا أن القيادة السعودية بذلت جهدا كبيرا في لم شتات المسلمين من خلال دعم ومؤازرة هذه التظاهرة التي دعي إليها ممثلون لدول العالم الإسلامي.