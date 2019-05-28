القيادة تهنئ إثيوبيا وأذربيجان ونيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية سهلى ورق زودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

Advertisements

وأعرب الملك باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقيات مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق المزيد من التقدم، كما هنأ الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم، وهنأ رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.