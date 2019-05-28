كبار العلماء: أهمية تاريخية لانعقاد القمم الثلاث في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة من رمضان، ‏وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يكسبها أهمية بالغة، ‏حيث يتطلع جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن.

وأضافت الأمانة في بيان لها أمس ‏أن انعقاد ‏هذه القمم بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم المبارك يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة التي هي بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏وهي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم ‏بما تمثله من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين، مؤكدين في هذا الصدد ‏ثقتنا في خادم الحرمين ‏وولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين.