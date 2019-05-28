كبار العلماء: أهمية تاريخية لانعقاد القمم الثلاث في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة من رمضان، وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يكسبها أهمية بالغة، حيث يتطلع جميع المسلمين والعرب والخليجيين لوحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة من الشرور والفتن.
وأضافت الأمانة في بيان لها أمس أن انعقاد هذه القمم بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم المبارك يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة التي هي بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم بما تمثله من عمق استراتيجي وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين، مؤكدين في هذا الصدد ثقتنا في خادم الحرمين وولي عهده الأمين وإخوانهم القادة في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين.
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