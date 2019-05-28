الأوروجواي توجع هندوراس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ- لوبين (بولندا)

واصل منتخب أوروجواي انطلاقته القوية في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، وفاز أمس على منتخب هندوراس 2 -0 ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

ورفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 6 نقاط، بينما ظل منتخب هندوراس في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.

وافتتح نيكولاس أسيفيدو التسجيل لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 41 ثم أضاف نيكولاس سشيبكاس أوليفا الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من المباراة.