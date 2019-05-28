64 فريقا من أحياء المملكة ببطولة عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم أمانة منطقة عسير في شوال المقبل، بطولة في كرة القدم بمشاركة 64 فريقا من فرق الأحياء من مختلف أنحاء مناطق المملكة.

وأبان أمين المنطقة وليد الحميدي أن هذه البطولة ستكون من أكبر بطولات الأحياء على مستوى المملكة، موضحا أنه تقدم 120 فريقا بطلب المشاركة، اختير منهم 64 فريقا، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على مدى شهر كامل بداية من 15 شوال المقبل.

وشددت الأمانة على أن دعم الشركات للدورة يعبر أيضا عن مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص بما ينفع المجتمع، ويستثمر أوقاتهم، ويعبر عن الروح الوطنية، وأبان أمين منطقة عسير أنه ستتم دعوة عدد من نجوم الكرة السعودية لحضور فعاليات البطولة التي يشارك في تنظيمها مكتب هيئة الرياضة والصحة وشرطة المنطقة.