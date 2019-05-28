السعودية تستنكر التفجير الإرهابي بالموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بسرعة شفاء المصابين، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.