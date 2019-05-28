308 أطفال ماتوا في مخيم سوري للنازحين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوفاة 308 أطفال منذ مطلع يناير الماضي وحتى أمس في مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة السورية.

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وقال المرصد إن ذلك جاء نتيجة سوء الأحوال الصحية والمعيشية، ونقص الأدوية والأغذية، والنقص الحاد في الرعاية الطبية في المخيم الذي يقطنه 73361 شخصا من العراق وسوريا وجنسيات أوروبية وآسيوية وأفريقية.

وأشار إلى أن سكان المخيم يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها أطفال ونساء عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأضاف أن الأطفال المتوفين ينتمون إلى جنسيات دول بريطانيا والبرتغال وروسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين والشيشان وتركستان والمغرب وتونس وجزر المالديف وإندونيسيا والصومال والهند وجنسيات أخرى من آسيا وأوروبا وأفريقيا.