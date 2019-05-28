ضبط 97 مهاجرا غير نظامي في تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - اسطنبول أعلنت السلطات التركية ضبط 97 مهاجرا غير نظامي داخل مقطورة شاحنة في ولاية إزمير غرب البلاد أمس. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية أن عناصر مديرية أمن إزمير داهمت الشاحنة بعد تلقيها إخبارية حول وجود مهاجرين في مقطورتها. وضبطت قوات الأمن داخل المقطورة، المتجهة نحو منطقة تششمه، زورقين مطاطيين ومحركين و40 ليترا من مادة البنزين، إلى جانب المهاجرين.



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