نفوق آخر وحيد قرن سومطرة في ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفق آخر ذكر من وحيد قرن سومطرة كان باقيا في ماليزيا أمس في إقليم بورنيو بولاية صباح، حسبما أفادت صحيفة «ذا ستار» المحلية.
وقال المدير التنفيذي لتحالف بورنيو لوحيد القرن جون باين «إن وحيد القرن (تام) تلقى رعاية صحية مكثفة لأكثر من أسبوع لعلاجه مما يشتبه بأنها مشكلات في الكبد والكلية ترتبط بالتقدم في السن».
ويقدر أن وحيد القرن تام كان في منتصف الثلاثينات من عمره على الأقل. ويعتقد أن عمره كان 20 عاما على الأقل عندما عثر عليه وهو هائم في مزرعة لنخيل الزيت بولاية صباح في 2008 قبل أن ينقذ من جانب سلطات الحياة البرية ووضعه في محمية.
يشار إلى أن متوسط العمر المتوقع لوحيد قرن سومطرة يتراوح بين 35 و40 عاما.
وذكرت «ذا ستار» أنه بعد نفوق تام، لم يبق في ماليزيا من وحيد قرن سومطرة سوى أنثى تدعى إيمان.
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