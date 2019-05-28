الصحة العالمية: إدمان ألعاب الفيديو مرض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جنيف
أصبح إدمان ألعاب الفيديو أو الانترنت اضطرابا صحيا معترفا به دوليا، بعد إضافتها ضمن «التصنيف الدولي للأمراض» الذي يضم 55 ألفا ما بين مرض وأعراض وأسباب إصابة، وذلك خلال الملتقى السنوي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.
وأنشئت هذه القائمة للمرة الأولى منذ 30 عاما تقريبا، وتصبح سارية اعتبارا من أول يناير 2022.
وتتحدث منظمة الصحة العالمية عن إدمان ألعاب الفيديو وألعاب الانترنت إذا أعطى الإنسان لهذه الألعاب أهمية أكبر من جميع اهتمامات حياته الأخرى، وذلك على مدى أكثر من 12 شهرا، على سبيل المثال إذا فقد أصدقاءه أو أهمل نظافته الشخصية.
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