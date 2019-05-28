السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريو دي جانيرو
قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في اشتباك بين سجناء متنافسين في سجن بشمال غرب البرازيل.
وذكرت بوابة أو جلوبو الإخبارية البرازيلية أن أعمال العنف اندلعت خلال ساعات الزيارة في مجمع سجن أنيسيو جوبيم (كومباج) في ماناوس عاصمة ولاية الأمازون، حيث هاجم السجناء بعضهم البعض بأسلحة مصنعة محليا.
وتمكنت الشرطة العسكرية من إنهاء العنف بعد فترة وجيزة. وكان جميع القتلى من السجناء وجرى فتح تحقيق لتحديد سبب اندلاع الاشتباك.
يشار إلى أنه في يناير 2017 توفي 56 شخصا في السجن نفسه في اشتباكات بين مجموعات من السجناء.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات سجناء تقتل 15 في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.