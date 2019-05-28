اشتباكات سجناء تقتل 15 في البرازيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريو دي جانيرو

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في اشتباك بين سجناء متنافسين في سجن بشمال غرب البرازيل.

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وذكرت بوابة أو جلوبو الإخبارية البرازيلية أن أعمال العنف اندلعت خلال ساعات الزيارة في مجمع سجن أنيسيو جوبيم (كومباج) في ماناوس عاصمة ولاية الأمازون، حيث هاجم السجناء بعضهم البعض بأسلحة مصنعة محليا.

وتمكنت الشرطة العسكرية من إنهاء العنف بعد فترة وجيزة. وكان جميع القتلى من السجناء وجرى فتح تحقيق لتحديد سبب اندلاع الاشتباك.

يشار إلى أنه في يناير 2017 توفي 56 شخصا في السجن نفسه في اشتباكات بين مجموعات من السجناء.