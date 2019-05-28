رفع 3754 طن نفايات من المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 3754 طنا من النفايات، ما بين نفايات بلاستيكية وكراتين ووجبات إفطار صائم خلال الأيام الـ 20 الماضية من رمضان المبارك، بالحرم المكي الشريف. وأوضحت الرئاسة العامة لـ «مكة» أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، حيث يجري نقلها عن طريق سيارات نقل المخلفات (ضواغط) سعة الواحدة منها 9 أطنان إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة الكائن بحي العكيشية.
في المقابل وفرت رئاسة شؤون الحرمين أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة، يتواجدون على مدار الساعة في المسجد الحرام، ويعملون على أربع فترات، حيث تأخذ عملية تنظيف المسجد الحرام كاملا 45 دقيقة فقط، فيما تأخذ عملية نظافة صحن المطاف 30 دقيقة، وبطريقة فنية عالية وفائقة، حيث تستخدم في عمليات التنظيف والتعقيم 30 سيارة كهربائية مخصصة، و67 آلة و400 لتر من المياه.
نفايات الحرم المرفوعة
- العشرة الأولى: 1765 طنا
- العشرة الثانية: 1989 طنا
- المجموع: 3754 طنا
أعمال التنظيف:
- النفايات : كاسات بلاستيكية، كراتين وجبات
- عدد العمال: 2000 عامل وعاملة
- تنظيف الحرم كاملا: 45 دقيقة
- تنظيف صحن المطاف: 30دقيقة
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