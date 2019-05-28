ولي العهد يبحث الفرص الواعدة لتطوير التعاون مع الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس الأول، ولي عهد دبي الشيخ حمدان آل مكتوم.

وفي بداية اللقاء نقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد آل مكتوم، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره لهما.

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وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي الشيخ أحمد آل مكتوم، والشيخ منصور آل مكتوم، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان، والشيخ سعيد آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.