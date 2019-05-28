10 مخاطر وأضرار لحرارة الصيف العالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما سجلت الأحساء والقصيم والدمام أعلى درجة حرارة في يوليو من الصيف الماضي 2018، إذ بلغت 46.4 درجة مئوية في الأحساء، و45.5 درجة مئوية في القصيم، و45.4 درجة مئوية في الدمام، بحسب إحصاءات الهيئة العامة للأرصاد، أكد متخصص لـ»مكة» أن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة دون اتباع الإرشادات الوقائية أحد عوامل الإصابة بآلام العضلات وحصى الكلى وظهور التجاعيد المبكرة.

وقال استشاري طب الأسرة الدكتور خالد آل جلبان إننا مقبلون قريبا على فصل الصيف شديد الحرارة، وإنه على الرغم من أن أنظمة وزارة العمل تمنع تشغيل العامل في أوقات ذروة الحرارة، إلا أنه ليس جميع أرباب العمل يلتزمون بذلك، فضلا عن أن الجو يبقى حارا جدا ومرهقا للجسم حتى خارج أوقات الذروة.

وأضاف أن درجات الحرارة الملائمة لجسم الإنسان تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية ودرجات الرطوبة بين 35 و60، وإذا زادت درجات الحرارة والرطوبة عن هذا المعدل يبدأ الجسم في محاولة تخفيض درجة حرارته من خلال التعرق والذي يؤدي لفقدان الأملاح، وبالتالي اختلال توازنها في الجسم في حال عدم تعويضها بشرب كميات كافية من السوائل وأيضا تزويد الجسم بالأملاح الضرورية، وأيضا في حال عدم استخدام واقي الشمس من نوعية جيدة.

‪مخاطر وأضرار قصيرة وبعيدة المدى للتعرض لدرجات حرارة عالية

01. جفاف

02. حب شباب وبثور

03. آلام العضلات

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04. إجهاد حراري

05. فقدان الوعي

06. ضربة شمس

07. تكون الحصوات في الكلى

08. اسمرار وظهور بقع داكنة وبارزة على الجلد

09. ظهور التجاعيد مبكرا

10.التهاب المسالك البولية المتكرر

‪درجات الحرارة العظمى المسجلة في مناطق المملكة بحسب الأعلى درجة في 10 محطات رصد

يوليو 2018

الأحساء 4‪6.4‪ °

القصيم °45.5

الدمام 4‪5.4‪ °

القيصومة 4‪5°

وادي الدواسر 4‪4.2‪ °

شرورة 4‪3.8‪ °

مكة 4‪3.6‪ °

الرياض 4‪3.3‪ °

عرعر 4‪3.1‪ °

رفحاء 4‪2.6‪

المصدر: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 2‪018