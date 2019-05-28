الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بتجربة المملكة في ترسيخ قيم الوسطية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين على أهمية الوسطية والاعتدال، خاصة في ظل المخاطر التي تتهدد العالم الإسلامي بسبب الغلو والتطرف.

وتقدم في كلمته، بأسمى آيات الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة لهذا المؤتمر الدولي المهم، والذي يأتي امتدادا واستكمالا لمواقف المملكة الواضحة والثابتة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.

وقال العثيمين «إن انحراف فكر بعض الجماعات في العالم الإسلامي عن منهج الوسطية والاعتدال اللذين رسخهما القرآن الكريم وأحكمتهما السنة النبوية الشريفة، يقف وراء حالة الفوضى والعنف التي تعصف بعدد من دول المنظمة»، مشيرا إلى أنه لا سبيل للعودة إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية والاجتماعية. وأشاد الأمين العام بالجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية في تعزيز مبدأ الوسطية وتنقية الإسلام من الأفكار المتطرفة، موضحا أن المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنت سياسات حازمة وسحبت البساط عن مدعي التدين وعرت حجج التشدد ونزعت الغطاء الشرعي الذي أوهم به المتشددون العوام.

وأضاف أن التجربة السعودية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال أصبحت محل تقدير دول العالم الإسلامي، تستفيد منها وتستنجد بها، لتؤكد بلاد الحرمين الشريفين أنها المرجع الموثوق في كل ما يتعلق بالإسلام.

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إلى ذلك، التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، في مكة المكرمة، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم «الإيسيسكو» الدكتور سالم المالك، وذلك على هامش مؤتمر «قيم الوسطية والاعتدال»، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

وقدم الدكتور العثيمين التهنئة للدكتور المالك بانتخابه مديرا عاما للإيسيسكو، كما قدم له دعمه الشخصي ومؤازرة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاح مهمته.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون بين الدول الأعضاء.

كما التقى، الدكتور يوسف العثيمين، وزير المهمات الخاصة ومستشار رئيس الوزراء في كمبوديا، عثمان حسن، وذلك على هامش مؤتمر «قيم الوسطية والاعتدال»، الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

وجرت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض وضع الأقليات المسلمة في كمبوديا، مشيدا بحالة التعايش والوئام بين مختلف الأديان داخل المجتمع الكمبودي.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد شاركت هذا الشهر في حفل الإفطار الذي أقامه رئيس الوزراء الكمبودي هون سين لنحو 5 آلاف مسلم في بلاده.