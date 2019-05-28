قمة مكة.. وذكرى 50 عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتزامن انعقاد القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة، مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها، حيث بدأت بشكل رسمي في 25 سبتمبر 1969، تحت مسمى «منظمة المؤتمر الإسلامي»، قبل أن يجري تغيير مسماها وشعارها في اجتماع وزراء الخارجية في أستانة عام 2011.

وتتخذ القمة شعار «يدا بيد نحو المستقبل»، في حين ترفع المنظمة الخمسين عاما شعارا حيا لها يشير إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة التي تعد ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات، العربية، والآسيوية، والأفريقية، كما تمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

وعقد في 1970م، أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة، وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة، ويعد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة الحادي عشر، حيث تولى هذا المنصب في نوفمبر 2016.

واعتمد ميثاق المنظمة في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1972، ووضع الميثاق أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة بتعزيز التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، فيما ارتفع عدد الأعضاء خلال ما يزيد عن أربعة عقود بعد إنشائها.

عن منظمة التعاون الإسلامي:

أنشئت بقرار في 12 رجب 1389هـ

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ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى

57 دولة في عضويتها موزعة على أربع قارات

3 مجموعات تمثل الدول

- العربية

- الآسيوية

- الأفريقية

13 إدارة لأمانتها العامة.