القبض على شاب سرق سيارة ودهس صاحبها بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بندر السليس - الرياض قبضت الجهات الأمنية على شاب سرق مركبة ودهس صاحبها شرق الرياض، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري، ودهس صاحبها بعد اللحاق به لمحاولة منعه من السرقة، شرق الرياض، فإن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد وكشف هوية الجاني (مواطن في العقد الثالث من العمر)، والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بارتكابه لذلك، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.



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